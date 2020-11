Nudelmanufaktur in Wien

nur selbst gemacht schmeckt selbst gemacht

Die Nudelmanufaktur Bruckner aus Wien bietet Ihnen hochwertige Teigwaren wie ausgefallene Nudelkreationen, süße oder pikante Knödel und schmackhafte Teigtaschen. Dazu gehört auch ein zuverlässiger Kundenservice – wir erfüllen stets Ihre Erwartungen. Lassen Sie sich von unseren zahlreichen Angeboten überzeugen, sehen Sie sich auf unserer Webseite um und wenden Sie sich bei Fragen gerne jederzeit an uns.

Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte, welche mit speziell abgestimmten Rezepten verarbeitet werden! Frische, die man schmeckt!

Die Nudelmanufaktur:

Ein zuverlässiger Partner für die Gastronomie

Als Partner der Gastronomie haben wir uns der hochwertigen Convenience-Produktion verschrieben. Unsere Teigwaren werden nur aus bestem österreichischem Hartweizengrieß, pasteurisierten Eiern und Quell-Wasser hergestellt. Pro Kilo Nudelmasse verwenden wir garantierte fünf Eier.

Natürlich stellen wir Ihre Ware auf Wunsch auch vegan her. Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellung, denn unsere Flexibilität ist Ihr Vorteil – diese Tatsache stellt keine Floskel dar, wir reagieren prompt auf Ihre Wünsche und Anliegen – sei es Form oder Füllung.

Speziell im Bereich Ravioli, die wir mit neuartiger Technologie herstellen, konnten wir bei zahlreichen Blindverkostungen ganz vorne landen. Oder die leckeren Dinkelteigwaren der Nudelmanufaktur in Wien, die nicht nur gesund, sondern auch richtig lecker sind!

Beste Zutaten und Rohstoffe aus Österreich

Saisonale, frische Produkte stehen in der Nudelmanufaktur an erster Stelle und das spiegelt sich auch in der Qualität der Ware wider. Durch ausschließliche Verwendung hochwertiger Grundstoffe und Füllungen bieten wir Ihnen, Ihren Kunden und Gästen ein unvergessliches Geschmackserlebnis.

Auch im Bereich feinster Bäckerei und hochwertiger Geschenkkörbe (auf Wunsch biologisch, vegetarisch oder vegan) möchten wir Sie überzeugen.

Übrigens: Besuchen Sie auch den Online-Shop der Nudelmanufaktur in Wien und bestellen Sie Ihre Produkte online!